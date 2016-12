Wimbledon: Fognini e Vinci sì, niente impresa per Seppi e Schiavone

30 giugno 2016

Un anticipo di Coppa Davis, beneaugurante per i colori azzurri: sull'erba di Chuch Road un buon esordio Fognini supera l'argentino Delbonis 6-4, 1-6, 6-7(3), 6-2, 6-3, lanciando un segnale importante in vista del quarto di finale Italia-Argentina, in programma sulla terra rossa di Pesaro a metà di luglio. Ben due ore e 49 minuti sono stati necessari al campione ligure (che adesso sfiderà lo spagnolo Feliciano Lopez), mentre Roberta Vinci ha impiegato poco più di un'ora per sbarazzarsi della cinese Ying Ying Duan, 123 Wta: la tarantina, sesta testa di serie del seeding, si impone 6-3, 7-5 e balza già al terzo turno dove incontrerà la vincente di Vandeweghe-Babos.



Niente impresa invece per Andreas Seppi, che lotta nel primo set con Raonic - sesta testa di serie - ma poi viene travolto dai colpi del canadese: finisce 7-6(5), 6-4, 6-2, l'altoatesino esce comunque a testa alta. Niente da fare neppure per Francesca Schiavone, fresca di wild card per i Giochi di Rio: troppo forte Simona Halep, che mette al tappeto con un doppio 6-1 la Leonessa, ultima italiana ad arrivare fino ai quarti dei Championships. Ben più inaspettata l'uscita di scena di Sara Errani, numero 21 Wta, che lotta per quasi due ore e mezzo ma poi esce sconfitta 7-6(4), 7-5 dal confronto con la francese Alize Cornet, 61 del ranking.



Nel tabellone femminile, però, la sconfitta più insapettata è quella di Garbine Muguruza, seconda tennista al mondo e fresca vincitrice al Roland Garros: la spagnola si arrende in due set alla slovacca Cepelova, 124 Wta. Sorprendenti anche le sconfitte di Stosur, Svitolina, Mladenovic e Jankovic, avanzano invece Kerber, Keys e Bacsinszky. Ben pochi affanni, tra gli uomini, anche per Andy Murray: il padrone di casa travolge in tre set il taiwanese Lu Yen-Hsun e adesso sfiderà il sorprendente australiano Millman, vittorioso col francese Paire. Passano il turno pure Cilic, Tomic, Nishikori e Gasquet, eliminato David Ferrer.