Wimbledon: crolla Nadal, avanzano Seppi e la Giorgi

2 luglio 2015

"Non avevo mai messo piede sul campo centrale", è la prima dichiarazione del post gara firmata Dustin Brown, che da oggi non sarà più solo il tennista con rasta, piercing e tatuaggi: contro un Nadal in evidente difficoltà fisica e psicologica, il giamaicano - ma naturalizzato tedesco - gioca la partita perfetta e si impone 7-5, 3-6, 6-4, 6-4. L'ex numero uno esce dal campo con lo sguardo basso, lontano anni luce delle prestazioni dei suoi storici rivali: Federer e Murray danno spettacolo non lasciando neppure un set rispettivamente all'americano Querrey e all'olandese Haase, stesso punteggio per Berdych con Mahut e per Tsonga con Ramos.



Per quanto riguarda gli italiani, eliminato un po' a sorpresa Fognini, 30esima testa di serie, ko 6-3, 6-4, 1-6, 6-3 contro Vasek Pospisil, e restano quindi in corsa solo Seppi e Giorgi, entrambi chiamati all'impresa nel terzo turno. L'altoatesino, favorito numero 25, soffre ma alla fine piega in rimonta il 18enne croato Borna Coric, uno dei talenti più promettenti del circuito: finisce 6-4, 6-7(3), 6-1, 6-1 ma ora Andreas dall'altra parte della rete troverà il padrone di casa Murray. Grande prova invece di Camila che impiega appena un'ora e 19 minuti per archiviare la pratica Lara Arruabarrena, numero 85 Wta: 6-0, 7-6(5) per la marchigiana che si prepara a sfidare Carolina Wozniacki, testa di serie numero 5. Nel tabellone femminile sorridono pure la campionessa in carica Kvitova, poi Liscki, Kerber, Radwanska.