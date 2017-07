Wimbledon: avanti Fognini, Bolelli e Seppi

3 luglio 2017

Sono tre gli azzurri qualificati al secondo turno di Wimbledon. Fabio Fognini batte Dmitry Tursonov in tre set dopo 1h34' di gioco. L'azzurro, nel primo parziale, mette a segno tre break point, mentre l'opposizione del russo è tutta nel terzo game. Al primo set point, il sanremese chiude sul 6-1. Dai blocchi di partenza del secondo parziale, però, esce meglio il russo, che dopo il game iniziale vinto da Fognini strappa il servizio e ribalta il punteggio, volando addirittura sul 3-1. Un campanello d'allarme che sveglia il numero 29 della classifica ATP, che vince ben 5 game di fila e, con due break point, chiude il secondo set sul 6-3. Punteggio che l'azzurro replica anche nel terzo ed ultimo parziale, ma con un andamento diverso: Fognini vola subito sul 4-0, strappo che regala virtualmente l'incontro al sanremese. Tursunov, però, non molla: dopo il quinto game vinto, mette a segno il suo secondo break point, annullando un match point dell'avversario e accorciando le distanze, portandosi sul 3-5 dopo aver strappato il servizio all'azzurro. Fognini, però, riprende in mano il match e, al secondo tentativo, chiude la sfida con un altro set vinto per 6-3, volando al secondo turno, dove incontrerà il ceco Vesely o l'ucraino marchenko.



Trionfa anche Andreas Seppi. Il numero 87 della classifica ATP regola lo slovacco Gombos in quattro set. L'avvio, per l'azzurro, non è dei migliori: il primo set, infatti, va al suo avversario, numero 93 del mondo, capace di mettere a segno due break point dopo lo stallo iniziale e il 2-2 dopo quattro game. Dal secondo set in poi, però, inizia un'altra partita: Seppi ribalta il 3-2 dello slovacco, chiudendo il secondo set sul 6-3 e fissando il punteggio sull'1-1. Sorpasso completato con i due break del terzo set, che gli permettono di vincere 6-2, e nel quarto parziale, caratterizzato dal triplo break point dopo il game iniziale vinto dallo slovacco. Con il 6-1 del quarto set, Bolelli vince e passa al secondo turno, dove se la vedrà con Anderson.



Niente da fare per Cecchinato, che si arrende per 3-0 (6-2; 6-2; 6-0) al numero nove al mondo Nishikori. Finisce così la prima esperienza nel torneo di Wimbledon del tennista siciliano, che riesce a vincere solo quattro game contro il giapponese. Passa invece al secondo turno Simone Bolelli, che batte per tre set a uno (6-3; 1-6; 6-3; 6-4) il numero 75 della classifica Atp Lu e conquista così i trentaduesimi di finale, dove sfiderà il francese Tsonga.



Per Bolelli, numero 312 della classifica Atp, questa è la quinta volta in carriera in cui raggiunge il secondo turno del torneo di Wimbledon; l'ultima volta risale al 2013, quando poi l'italiano perse al terzo turno contro il giapponese Nishikori per 3-2. Non riesce invece l'impresa a Fabbiano, che si arrende per 3-0 (6-7; 5-7; 2-6) nel match contro l'americano Querrey.