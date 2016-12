Us Open: Wawrinka elimina Del Potro, Serena Williams in semifinale

8 settembre 2016

Sarà Stan Wawrinka l'avversario di Kei Nishikori nella semifinale del tabellone maschile degli Us Open , ultimo slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. Lo svizzero numero 3 al mondo si è imposto 7-6, 4-6, 6-3, 6-2 sull'argentino Juan Martin Del Potro , fresco vincitore dell'argento olimpico a Rio. In campo femminile Serena Williams elimina in tre set (6-2, 4-6, 6-3) la rumena Simona Halep e in semifinale affronterà la ceca Pliskova.

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Del Potro agli Us Open. Dopo aver iniziato il torneo con una wild card, il 27enne argentino ha pagato una condizione fisica non ottimale ed è uscito di scena per mano del regolarissimo Wawrinka. Nonostante un avvio benaugurante con il servizio strappato già nel secondo gioco, Del Potro è calato fisicamente e ha lasciato spazio al tennis preciso e senza sbavature dello svizzero che, nonostante una battuta a vuoto nel secondo parziale, è riuscito a dominare l'incontro imponendosi 3-1. Venerdì in semifinale ci sarà Nishikori che ha eliminato un po' a sorpresa l'oro olimpico Andy Murray.



Non è stata certo una passeggiata per Serena Williams che ha faticato parecchio contro la numero 5 del mondo Simona Halep. L'americana, miglior giocatrice del seeding, è partita col piede sull'acceleratore lasciando solo due giochi alla rumena nel primo set. Nel secondo, però, Serena non è riuscita a sfruttare ben 12 palle break e la 24enne di Costanza ha così pareggiato i conti. Nel terzo parziale la Williams è salita nuovamente in cattedra dominando gli scambi, strappando il servizio sul 2-1 e chiudendo 6-3. In semifinale ci sarà la numero 10 del tabellone, la ceca Pliskova.