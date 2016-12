Us Open: Vinci e Seppi sorrisi azzurri, Errani e Schiavone ko

29 agosto 2016

Inizia dunque nel migliore dei modi l'avventura della tarantina a Flushing Meadows (New York), dove lo scorso anno sfiorò la conquista dello Slam statunitense in un'incredibile finale tutta tricolore. Roberta Vinci batte infatti la quotata tedesca Anna-Lena Friedsam giocando in scioltezza il primo set (6-2) e riprendendo in mano il secondo dopo un periodo di appannamento e aver scacciato il ricordo di Malbourne, quando proprio al Friedsman eliminò l'azzurra numero otto al mondo dagli Australian Open.



Niente da fare, invece, per Sara Errani, che conferma i tormenti di una stagione no. La bolognese, numero 28 del ranking, saluta subito gli Us Open per mano dell'americana Shelby Rogers: 6-4, 7-6(3) il punteggio in favore della beniamina di casa (numero 49 Wta), con Sarita mai veramente in partita se non quando la Rogers ha avuto paura di vincere. Dice addio a New York anche Francesca Schiavone: troppo forte Svetlana Kuznetsova, nona del seeding, per la 36enne milanese che deve arrendersi 6-1 6-2 in poco meno di un'ora di partita.



Bene, tra gli uomini, Andreas Seppi: l'altoatesino, alla 13esima partecipazione agli Us Open, si impone infatti in 4 set contro il più quotato francese Stefan Robert (52esimo nel ranking mondiale): 3-1, 6-2, 3-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in favore del 32enne di Caldaro, numero 87 Atp, che chiude i conti in due ore e 23'. Strada in salita, però, per Andreas che al secondo turno affronterà il numero 4 al mondo Rafael Nadal, facile vincitore oggi in 3 set contro l'uzbeko Istomin.