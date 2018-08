US Open: subito eliminata Simona Halep

27/08/2018

La 138a edizione degli US Open parte subito con una grandissima sorpresa nel tabellone femminile. Simona Halep , numero 1 al mondo e prima testa di serie, è stata eliminata al primo turno . L'impresa è riuscita alla 33enne estone Kaia Kanepi che, tra lo stupore generale, ha portato a casa l'incontro per 6-2, 6-4 in solo un'ora e 15 minuti di gioco. Per la romena solo 9 vincenti contro i 26 dell'avversaria.

E’ la prima volta nella storia del torneo nell’Era Open che la testa di serie numero uno viene eliminata al primo turno e appena la sesta in uno Slam. L'unica consolazione per la romena è che resta numero 1 del mondo comunque vada il torneo: anche l'anno scorso era uscita subito per mano della Sharapova. Un torneo indigesto per la 26enne di Constanta che, in 9 apparizioni, è arrivata una volta in semifinale e una nei quarti.



La Halep non è nuova a scivoloni del genere nei tornei dello Slam: in 34 presenze ha perso per ben 12 volte al primo turno. Anche questo un record poco invidiabile per una numero 1 al mondo.