Us Open, Sharapova torna e vince: battuta la n° 2 Halep

29 agosto 2017

SORRISI E LACRIME: "SOTTO AL VESTITO C'È UNA BUONA RAGAZZA"

"Sotto questo abitino con cristalli di Swarovski, c'è una ragazza buona e non andrà via". Incredula, felice, commossa. Al termine del match Maria Sharapova si scioglie in un mix di emozioni. E infila tante parole che si teneva dentro da un po'. "Non voglio parlare dei momenti più brutti, non stasera". Applausi dagli spettatori, che non l'hanno fischiata, anzi, l'hanno sostenuta: "Tutto il lavoro, tutta la fatica: trovi un senso in notti come questa. Sapevo che contro la Halep sarebbe stata durissima".



La wild card ottenuta e sempre osteggiata dalle sue colleghe non la disturba. "Ricordo quando ero ragazzina, ero intimidita dal pubblico, dal rumore. Ora lo apprezzo in ogni momento. Non so se questa è una finale, ma dopo tante difficoltà, questa vittoria significa tantissimo. Pensavo

che sarebbe stato un match come tanti, ma non è stato così. E l`ho capito solo dopo aver conquistato l'ultimo punto".