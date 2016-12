Us Open: Seppi al terzo turno, ora c'è Djokovic

3 settembre 2015

Andreas Seppi vola al terzo turno degli Us Open e si guadagna la possibilità di affrontare per l'undicesima volta in carriera Novak Djokovic. Il tennista altoatesino, nel secondo turno, ha sconfitto in quattro set il georgiano di passaporto russo Teymuraz Gabashvili: 3-6, 6-3, 7-6(3), 6-1 il punteggio in favore dell'azzurro in due ore e 38 minuti di gioco. E' il secondo italiano a conquistare il terzo turno dopo Fabio Fognini.