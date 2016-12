Us Open: rinviate per pioggia le semifinali di Vinci e Pennetta

10 settembre 2015

Niente semifinali donne agli Us Open, a causa della pioggia che si è abbattuta su New York. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Rinviate, quindi, a venerdì le semifinali tra Roberta Vinci e Serena Williams e tra Flavia Pennetta e Simona Halep . La prima italiana a scendere in campo sarà la tennista brindisina, palcoscenico notturno per la tarantina contro la numero 1 al mondo alla caccia del Grande Slam. Si parte alle 17 ora italiana.

Un giorno di riposo in più per Vinci e Pennetta chiamate all'appuntamento con la storia, l'ennesima pagina di una carriera ricca di soddisfazioni a cui manca la classica ciliegina sulla torta. Se per la brindisina, dopo il duro match con la Kvitova, una notte in più di sonno non può che fare bene, chissà che lo slittamento non faccia innervosire Serena Williams, a due soli match da uno storico Grande Slam. Per la Vinci un ostacolo quasi insormontabile, aiutato anche dal pubblico locale che farà di tutto per spingere la propria beniamina verso la finale.



Gli organizzatori hanno cambiato il calendario per regalare a Serena il palcoscenico notturno. A seguire, dalle ore 23 italiane, le semifinali maschili tra Djokovic-Cilic e Federer-Wawrinka.