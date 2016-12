Us Open, Pennetta e Vinci nella storia: finale tutta azzurra

11 settembre 2015

IL MATCH DELLA PENNETTA

Nemmeno il più ottimista dei tifosi della Pennetta poteva immaginare una semifinale così ben condotta. A Flavia basta un'ora per regolare le ambizioni della Halep, che agli Us Open non era mai riuscita ad andare oltre il quarto turno del 2013, quando era stata sconfitta 6-2, 7-6(3) proprio dalla brindisina. E proprio a quell'edizione risaliva l'unica semifinale americana in carriera della Pennetta: ma se in quel caso l'azzurra si arrese nettamente a Vika Azarenka, stavolta Flavia è un autentico rullo e conquista la gloria.



Senza storia il match dell'Artur Ashe. La Pennetta gioca il miglior tennis della sua vita proprio al momento giusto: dopo tre game di studio, Flavia strappa il servizio alla Halep e si ripete al sesto, annichilendo l'avversaria con un inatteso 6-1. Nel secondo set la rumena sembra reagire con vigore, ma la Pennetta è bravissima a reggere e a conquistare cinque game consecutivi da 1-3 per chiudere il match in soli 59 minuti. Spettacolari gli ultimi due giochi, con Flavia che completa l'opera grazie ad un dritto incrociato da urlo.



E' la quarta finale in uno Slam per un'azzurra, ma fino ad ora le soddisfazioni erano arrivate solo sulla terra rossa di Parigi. Al Roland Garros aveva trionfato nel 2010 Francesca Schiavone, arrivata in finale anche nel 2011, mentre l'anno successivo era stata Sara Errani ad arrendersi solo all'ultimo atto a Maria Sharapova. E in serata arriva anche la quinta, perché nell'altra semifinale Roberta Vinci fa l'impresa contro Serena Williams.