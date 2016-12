Us Open: Pennetta avanti, rimonta Murray

4 settembre 2015

Dopo Sara Errani e Roberta Vinci, anche Flavia Pennetta centra l'accesso al terzo turno degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di New York. La brindisina ha piegato in due set 6-1, 6-4 la rumena Monica Niculescu ed ora se la vedrà con la ceca Cetkowska che a sorpresa ha eliminato Caroline Wozniacki. Fra gli uomini tutto facile per Federer mentre Murray ha battutto Mannarino al quinto set in rimonta.

Flavia Pennetta conquista il pass per il terzo turno degli Us Open, torneo dello Slam sul cemento di New York dove vanta una semifinale e quattro quarti. La brindisina ha superato abbastanza agevolmente in due set 6-1, 6-4 in un’ora e 19 minuti la rumena Monica Niculescu che nel secondo set ha avuto la palla del possibile 5-5, cancellata però con un'ace da Flavia che poi ha chiuso la gara. Per l'azzurra il prossimo avversario sarà la ceca Petra Cetkosvska, numero 149 del mondo, che a sorpresa ha eliminato in tre set 6-4, 5-7, 7-6 la danese Caroline Wozniacki, testa di serie numero 4. Durante il match della Pennetta c'è stata anche una piccola interruzione a causa dello schianto di un drone volante su una tribuna del campo Louis Armstrong: per fortuna non c'erano spettatori nelle immediate vicinanze e non ci sono stati feriti.