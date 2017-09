Us Open, Paolo Lorenzi eliminato agli ottavi

4 settembre 2017

Ci ha messo il cuore Paolo Lorenzi, ma si è trovato davanti una montagna di 203 centimetri di nome Kevin Anderson. Finisce così agli ottavi l'avventura agli Us Open del tennista azzurro, ultimo rappresentante dell'Italia rimasto a Flushing Meadows. Lorenzi si è arreso agli ace del sudafricano (18). E' finita in quattro set 6-4 6-3 6-7(4) 6-4 in due ore e 57 minuti con l'azzurro che ci ha provato, ma senza fortuna.

Una lotta strenua, quella di Lorenzi, culminata con la vittoria nel terzo set, quando è riuscito ad arginare il servizio di Anderson: "Ho cominciato a leggere meglio il suo servizio - spiega l'azzurro - e ho iniziato a rispondere, cosa che non mi era riuscita nei primi due set e a farlo scambiare di più da fondo campo. Cosi' mi sono creato qualche chance". Non è bastato. Anderson, top ten nel 2015, raggiunge così i quarti agli Us Open, un traguardo che aveva già toccato. Difficile invece chiedere di più a Lorenzi, che alle porte dei 36 anni giocava il suo primo ottavo di finale in uno Slam. Contro Anderson aveva perso tutti e tre i precedenti, il più recente quest'anno a Ginevra sulla terra (7-5 7-6), mentre gli altri risalgono agli Australian Open 2013 e al torneo di Atlanta nel 2012.