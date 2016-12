Us Open: Nadal distrugge Seppi, fuori la Muguruza

1 settembre 2016

Come a Rio 2016, come in tutta la carriera. Se mai ce ne fisse stato bisogno, Nadal conferma la sua superiorità su Seppi anche nel secondo turno degli Us Open: diventa di 8-1 l'head to head tra il maiorchino e l'altoatesino, e all'Arthur Ashe (il cui nuovo tetto, causa pioggia, è stato chiuso per la prima volta nella storia) c'è partita solo nel secondo set. Gli altri due parziali scorrono in rapidità, e lo spagnolo testa di serie numero 4 completa il 3-0 in due ore e 20 minuti.



Due sorprese nella notte. In campo maschile spicca l'eliminazione del canadese Milos Raonic ad opera del padrone di casa Ryan Harrison: il 24enne americano vince 3-1 (6-7, 7-5, 7-5, 6-1 i parziali). In campo femminile, invece, cade Garbine Muguruza: in carriera la spagnola non è mai andata oltre il secondo turno a Flushing Meadows, e anche stavolta la tendenza viene confermata. A farla fuori è la lettone Sevastova, che al terzo turno affronterà l'ucraina Kateryna Bondarenko.