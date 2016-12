Us Open, la Pennetta vola ai quarti

8 settembre 2015

Flavia Pennetta vola ai quarti di finale degli Us Open. La tennista brindisina ha sconfitto in due set l'australiana Samantha Stosur: 6-4 6-4 in un'ora e 18 minuti. Si tratta del settimo successo su sette per la Pennetta con la Stosur: l'azzurra ha giocato un match praticamente perfetto. Nei quarti affronterà la Kvitova. È la sesta volta che la Pennetta raggiunge i quarti del torneo di Flushing Meadows .

Match dominato dall'azzurra e chiuso in appena un'ora e venti minuti. Flavia ha preso in mano la gara quasi subito, riuscendo nel break sul 2-2 e guadagnando un margine psicologico che è riuscita a sfruttare fino alla conquista del primo set. Stessa cosa nel secondo, con la Stosur (campionessa a Flushing Meadows nel 2011) in evidente soggezione e la brindisina brava a non farsi venire il braccino. Spettacolare la chiusura, con un passante imprendibile da fondo campo.



"Sono molto contenta - le parole a caldo della Pennetta -, giocare qui per me è sempre un grande piacere. Mi piace la città, mi piace il torneo, mi piace la superficie e mi piace il pubblico: ora cercherò di eguagliare il mio miglior risultato". Nel 2013 Flavia arrivò fino alla semifinale, arrendendosi nettamente alla bielorussa Azarenka. Ora ci riprova: nei quarti troverà di fronte Petra Kvitova.