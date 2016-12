Us Open, la Pennetta è nella storia: che trionfo La Vinci perde 2-0 in finale a Flushing Meadows

12 settembre 2015

Flavia Pennetta nell'Olimpo. Nella magica notte tutta italiana di Flushing Meadows la campionessa brindisina si aggiudica la finale femminile degli Us Open 2015, quarto e ultimo Slam della stagione, battendo in due set Roberta Vinci: sul cemento di New York finisce 7-6(4), 6-2, con Flavia che parte contratta ma poi si scioglie, giocando uno splendido tie break nel primo set e lasciando poco all'avversaria nel secondo. Il cielo è azzurro sopra NY.

A trentatré anni e mezzo Flavia si toglie la soddisfazione più importante della sua carriera e regala al tennis femminile italiano il traguardo più bello nell'Era Open, alla pari del Roland Garros vinto da Francesca Schiavone nel 2010. E pensare che ad inizio gara era apparsa più contratta, non riusciva a mettere in difficoltà una Vinci ancora esaltata dalla vittoria in semifinale su Serena Williams. Poi però la brindisina si sblocca e per l'avversaria sono dolori: gioca un tiebreak perfetto, servendo alla grande e mettendo in ginocchio Roberta, che può rimproverarsi due dritti sbagliati nel momento topico. Probabilmente la pressione l'ha irrigidita, tanto che anche nel secondo set il suo tennis perde fluidità: il merito della Pennetta è quello di essere cinica, di punire l'amica e non concederle più la possibilità di rialzarsi. Vola sul 4-0, poi l'ultima botta d'orgoglio della tarantina, ma è un fuoco di paglia: le braccia al cielo di Flavia dopo un'ora e 33 minuti, poi la corsa alla rete per abbracciare Roberta, sconfitta a testa alta.

LA PARTITA IL PUNTEGGIO Flavia Pennetta 2 6 (7) 6

Roberta Vinci 0 6 (4) 2 22:57 FLAVIA PENNETTA VINCE GLI US OPEN! 22:53 Miracolo della Pennetta che si guadagna il game della 5-2! 22:48 La Vinci si porta sul 4-2 con grande carattere! 22:44 Reazione della Vinci che prova a rimanere in vita: break di Roberta! 22:40 Vinci in grande difficoltà e la Pennetta ne approffitta: Flavia a un passo dagli Us Open! 22:36 La Pennetta vola sul 3-0 salvando una palla break. Ora si mette male per Roberta Vinci: serve un miracolo come quello di ieri con Serena Williams. 22:31 Match in discesa per Flavia Pennetta che conquista subito il break. Vinci in apnea e sotto 2-0. 22:29 Il secondo set si apre con Flavia al servizio che non sbaglia: è 1-0. 22:24 La Pennetta vince 7-4 il tie-break e conquista il primo set! 22:15 La Pennetta porta il game al tie-break! 22:11 La Vinci va sul 40-0, ma poi si fa rimontare dalla Pennetta. Roberta chiude ai vantaggi e vola sul 6-5! 22:05 Game combattuto con ottimi scambi. La Pennetta pareggia: 5-5! 22:01 La Vinci tiene il servizio. La Pennetta al servizio per prolungare il match. 21:58 Break di Roberta Vinci: la Pennetta sbaglia troppo e la tarantina pareggia i conti. 21:49 La Vinci reagisce e conquista il game tenendo il suo turno di battuta: 4-3. 21:47 Super Pennetta, Vinci un po' in confusione. Flavia vola sul 4-2! 21:40 Break della Pennetta dopo sette palle break. La Vinci perde il servizio dopo un game lunghissimo che la vista sempre costretta a inseguire. 21:33 La Pennetta pareggia, ai vantaggi, il conto dei game. La finale si sta animando, game combattuto. 21:28 Roberta Vinci tiene il servizio abbastanza agevolemente. Le due azzurre sono molto tese. 21:25 Primo ace della partita per Flavia Pennetta. La brindisina pareggia i conti dopo un bello scambio: 1-1. 21:23 Primo game, a zero, alla Vinci. Inizio nervoso per la Pennetta. 21:22 E' iniziata la partita con la Vinci al servizio. 21:15 Flavia e Roberta in campo per il riscaldamento. 21:14 Renzi applaude l'ingresso in campo delle tenniste azzurre. 21:13 Nell'angolo della Pennetta non poteva mancare il fidanzato Fabio Fognini. 21:12 Entrano in campo Flavia Pennetta e Roberta Vinci. 21:11 Pennetta: "Spero sia una bella partita, è una grande opportunità per noi. Siamo buone amiche, ma oggi lottiamo per la vittoria". 21:10 Vinci: "Sono concentrata sulla finale. Spero di giocare la stessa partita di ieri". 21:04 E' iniziata la cerimonia della finale. 21:00 Tutto pronto per la finale, per ora non piove.

