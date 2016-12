Us Open: incubo Williams, Pliskova in finale con la Kerber

9 settembre 2016

È ancora il cemento di casa a raccogliere le lacrime della Williams. Se lo scorso anno era stata Roberta Vinci a distruggere il sogno della 34enne del Michigan di conquistare il Grande Slam, a far cadere Serena dal trono Wta è la 24enne ceca numero 11 al mondo Karolina Pliskova, giustiziera già agli ottavi i Venus e per la prima volta in finale in uno Slam. Ed è proprio la perdita della posizione numero uno del ranking, cosa che non accadeva dal febbraio 2013, a far notizia più della mancata finale a Flushing Measows. Quella che la Pliskova conquista con enorme merito, giocando un primo set da urlo e servendo senza paura nel secondo quando, sul 4-5 e 5-6, il pubblico dell’Arthr Ashe le era tutto contro: decisivi nel tie break, invece, i due doppi falli di Serena Williams, che dice così addio alla possibilità di portare a casa il settimo titolo a stelle e strisce.



In finale vola anche la nuova numero uno del tennis femminile: Angelique Kerber, scesa in campo con la pressione di chi è appena diventata la nuova regina della racchetta, dimostra di avere nervi saldi e grande maturità oltre a una grandissima capacità di difendere ogni punto. Un muro di gomma che neppure una buona Carolina Wozniacki riesce ad abbattere, costretta a 26 errori non forzati per cercare gli angoli dove la tedesca non sarebbe potuto arrivare. Angelique, invece, arriva su ogni palla e con un 6-4, 6-3 in un’ora e 29 minuti ottiene la quarta finale importante del 2016 dopo quelle a Rio e Wimbledon e la vittoria negli Australian Open. Lo Slam negli States, Pliskova permettendo, la ciliegina per festeggiare in bellezza la prima posizione nel ranking.