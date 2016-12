Us Open: Fognini e Vinci ok, volano al terzo turno

2 settembre 2015

Fabio Fognini e Roberta Vinci sono i primi due azzurri a staccare il pass per il terzo turno degli Us Open , quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista ligure, numero 32 del seeding, batte in tre set l'uruguaiano Pablo Cuevas , numero 40 Atp: 6-3, 6-4, 6-4 il punteggio. Qualche affanno in più invece per la tarantina che supera 2-1 in rimonta la ceca Denisa Allertova : finisce 2-6, 6-3, 6-1.

Per la seconda volta in carriera, dunque, Fognini approda al terzo turno degli Us Open, dopo quella del 2012. Terza vittoria invece su quattro confronti contro il 29enne Cuevas, che alza bandiera bianca dopo un'ora e 38 minuti: Fabio si fa subito strappare il servizio ma, sotto 1-3, infila cinque game di seguito con cui conquista il primo set. Il secondo e il terzo se li aggiudica con un break ciascuno e adesso sfiderà il vincente tra lo Rafa Nadal, testa di serie numero 8, e l'argentino Diego Schwartzman.

Peggio del ligure parte Roberta Vinci, numero 47 Wta, troppo contratta contro un'avversaria mai incontrata in passato. Denisa Allertova, 22 anni e numero 77 del ranking, si porta a casa il primo set con due break e sogna un altro colpaccio come quello insapettato all'esordio contro la spagnola Carla Suarez Navarro. La tarantina però si scuote in avvio di secondo set, dopo aver preso le misure alla ceca, diventa la sola giocatrice in campo: per lei adesso ci sarà la colombiana Mariana Dunque-Marino o la giovane wild card francese Oceane Dodin.

Tra gli uomini non sbagliano i big Raonic, Ferrer e il campione in carica Cilic, mentre saluta in lacrime Mardy Fish: l'ex numero 7 al mondo chiude la carriera fra gli applausi scroscianti del Louis Armstrong Stadium. Nessuna grossa sorpresa neppure tra le donne dove Kvitova, Keys, Radwanska e Serena Williams hanno vita facile.