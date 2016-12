Us Open, Federer e Wawrinka avanti: derby svizzero in semifinale

10 settembre 2015

Derby svizzero tra Roger Federer e Stan Wawrinka in semifinale agli Us Open. Federer ha impiegato meno di un'ora e mezzo per sbarazzarsi del francese Richard Gasquet: 6-3, 6-3, 6-1. Costretto a giocare nel Louis Armstrong Stadium a causa dell'interruzione per pioggia del match tra Halep e Azarenka sull'Arthur Ashe, Wawrinka ha a sua volta impiegato un'ora e 47 minuti per battere il sudafricano Kevin Anderson col punteggio di 6-4, 6-4, 6-0.