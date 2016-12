Us Open: Errani al terzo turno, fuori Giorgi e Knapp

3 settembre 2015

Sara Errani conquista con un po' di patemi l'accesso al terzo turno agli Us Open, torneo del Grande Slam sul cemento di New York. La romagnola, in semifinale nel 2012 a Flushing Meadows, ha superato in rimonta 0-6, 6-4, 6-3 in due ore esatte di gioco la 18enne lettone Jelena Ostapenko, numero 114 Wta e proveniente dalle qualificazioni. Sara nel primo set ha ricorso anche al medico per combattere un fortissimo mal di gola, poi si è ripresa ed è passata nel terzo e decisivo set. Al terzo turno se la vedrà con l'australiana Samatha Stosur, 22esima testa di serie: la 31enne di Brisbane, campionessa a New York nel 2011, è avanti per 5-2 nei precedenti ma l'azzurra si è aggiudicata le ultime due sfide.



Fuori invece le altre due azzurre in campo in giornata. Karin Knapp è stata superata in due set 7-5, 6-2 in un'ora e 43 minuti dalla mancina tedesca Angelique Kerber che ha conquistato il terzo confronto su tre con l'altoatesina. Deludente Camila Giorgi, travolta in due set 6-4, 6-0 in un'ora esatta di gioco da un'altra tedesca, Sabine Lisicki, autrice di 13 ace e protagonista di un dominio assoluto dal 2-2 dell'avvio.