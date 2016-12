Us Open: Djokovic elimina Seppi, Vinci agli ottavi

4 settembre 2015

Si chiude al terzo turno l'avventura di Andreas Seppi agli Us Open , quarto e ultimo torneo dello Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L'altoatesino, 25esimo del ranking, è stato regolato in 3 set (6-3, 7-5, 7-5) dal numero 1 al Mondo Novak Djokovic . In campo femminile sorride Roberta Vinci che vola agli ottavi battendo 2-1 (6-1, 5-7, 6-2) la colombiana Mariana Duque-Marino in 2 ore.

Nulla da fare per Seppi che, sotto 10-0 nei precedenti, non riesce a strappare nemmeno un set al serbo numero uno al mondo. Nel primo parziale l'altoatesino ruba il servizio nel terzo gioco ma viene subito contro-brekkato in quello successivo. Nole si impone nell'ottavo game su battuta Seppi e chiude sul 6-3. Nel secondo set a Djokovic basta un break (sul 5-5) per portare a casa il punto del 2-0. Nel terzo parziale Seppi, sotto 5-4, riesce a strappare il servizio a Nole che però (proprio come nel primo set) trova subito il contro-break e porta a casa l’incontro nel gioco successivo. Agli ottavi il serbo affronterà il vincente della sfida tra Bautista Agut e Goffin.



Partita tutt'altro che semplice per Roberta Vinci, numero 47 WTA, che domina il primo set salendo subito sul 5-0 e chiudendo 6-1 senza particolari problemi. La tarantina sembra volare anche nel secondo parziale portandosi sul 4-1. Poi però qualcosa nel suo gioco si interrompe e la Duque-Marino (numero 96 del ranking Wta) riesce incredibilmente a tornare in partita annullando anche un match point alla Vinci sul 6-5 e portando a casa i quattro ultimi decisivi giochi. La tennista italiana però si rianima ed è brava a non subire il contraccolpo psicologico: nel terzo set le basta strappare il servizio nel secondo e ottavo gioco per conquistare l'accesso agli ottavi di finale. La prossima avversaria sarà la vincente dlela sfida tra Bouchard e Cibulkova.