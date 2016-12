Us Open: Djokovic avanza, no problem per Tsonga

30 agosto 2016

Per Djokovic è arrivato un avvio piuttosto agevole, nonostante il ko nel secondo set con Janowicz: in ogni caso il suo inizio sul cemento americano di Flushing Meadow è stato accompagnato da continui massaggi al braccio destro, all’altezza del gomito, durante il primo set. Il prossimo test si chiama Vesely: work in progress per il serbo, che rimane comunque il più accreditato per il successo finale, nonostante una performance canora così così sulle note di Phil Collins (esibitosi prima del match del numero uno del ranking Atp).



Sono serviti cinque set a Isner per eliminare il giovane connazionale Tiafoe: 3-6, 4-6, 7-6, 6-2, 7-6, per tre ore e mezza di spettacolo. Ottimo esordio per Gael Monfils che si sbarazza in tre set di Gilles Muller (6-4, 6-2, 7-6), mentre chi saluta subito gli States è Richard Gasquet: la Grande Mela è indigesta al francese, sconfitto da Kyle Edmund (6-2, 6-2, 6-3). Via in scioltezza per Jo-Wilfried Tsonga, protagonista di un 3-0 all’argentino Guido Andreozzi (6-3, 6-4, 6-4) e per Vasek Pospisil contro Jozef Kovalik (6-1, 6-3, 6-3).



Nel torneo femminile si registra l’immediata eliminazione della medaglia olimpica Monica Puig: la portoricana dopo l’exploit di Rio ritorna sulla terra lasciandosi battere dalla cinese Svisai Zheng (6-4, 6-2). Sofferenza vera per Garbine Muguruza contro Elise Mertens (numero 214 del ranking Wta!), battuta al terzo ma con gran difficoltà (2-6, 6-0, 6-3). Anche Caroline Wozniacki fatica ad imporsi la statunitense Taylor Townsend, mentre innesta subito la marcia giusta Angelique Kerber (6-0 al primo, quindi la Hercog si è ritirata dopo il primo game del secondo), a caccia del sorpasso a Serena Williams come numero uno al mondo.