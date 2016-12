Us Open, Cilic a fatica: vince e trova Djokovic

9 settembre 2015

Nei quarti di finale degli Us Open Marin Cilic ha superato 3-2 Jo-Wilfried Tsonga e ora se la vedrà in semifinale con Nole Djokovic, vincitore 3-1 nel confronto con Feliciano Lopez. Cilic, campione in carica, ha dovuto sudare parecchio: avanti 2 set a 0, ha subito la rimonta di Tsonga ma alla fine è riuscito a spuntarla: 6-4, 6-4, 3-6, 6-7(3), 6-4. Tutt'altra storia quella di Nole Djokovic: il serbo ha regolato 6-1, 3-6, 6-3, 7-6(2) lo spagnolo Lopez.