Us Open, Carreno Busta e Kevin Anderson in semifinale

5 settembre 2017

Pablo Carreno Busta e Kevin Anderson sono i primi due semifinalisti agli US Open. Lo spagnolo, numero 19 del ranking mondiale e 12/a testa di serie, ha piegato in tre set l'argentino Diego Schwartzman, numero 33 Atp e 29/a testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-4 6-2 . Il gigante sudafricano, che agli ottavi aveva stoppato l'azzurro Paolo Lorenzi, ha sconfitto per 7-6, 6-7, 6-3, 7-6 lo statunitense Sam Querrey, numero 21 del ranking.

Carreno Busta, numero 19 del ranking ai quarti, ha dominato l'argentino Schwartzman, numero 33, in un'ora e 58 minuti: la vittoria ha aperto al 26enne di Gijon le porte della prima semifinale in un Major in carriera, dopo i quarti raggiunti al Roland Garros, dove però si era dovuto ritirare dopo pochi game contro il connazionale Rafa Nadal per infortunio. Anche per Anderson, 31enne di Johannesburg, in precedenza nei quarti proprio a New York nel 2015 quando poi sullo slancio arrivo' in ottobre al numero 10 della classifica mondiale (suo best ranking), si tratta della prima volta nel penultimo atto di uno Slam.