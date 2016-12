Us Open: avanti Knapp e Giorgi, fuori Lorenzi e Schiavone

1 settembre 2015

Due successi e due sconfitte nel martedì degli Us Open. Karin Knapp e Camila Giorgi accedono al secondo turno del torneo americano sconfiggendo rispettivamente Ajla Tomljanovic (6-7, 6-2, 6-4 il punteggio per l'azzurra) e Johanna Larsson (doppio 6-3 per la marchigiana); vengono invece eliminati Paolo Lorenzi , battuto con un triplo 6-4 da Jiri Vesely, e Francesca Schiavone , messa ko in due set da Yanina Wickmayer (6-3, 6-1 per la belga).

Diventano dunque tre, in attesa di Flavia Pennetta e Sara Errani in campo nella notte italiana, le atlete azzurre al secondo turno degli Us Open. Dopo Roberta Vinci, che nella notte di lunedì aveva sconfitto la padrona di casa Vania King, si qualificano con ottime prestazioni anche Knapp e Giorgi.



Più complessa la vittoria dell'altoatesina, che perde il primo set ai vantaggi ma poi mette in riga la croata Tomljanovic al termine di una battaglia di due ore e mezza. Camila invece passa senza grande sforzo, regolando in poco più di un'ora la svedese Larsson. Non ce la fa invece la Schiavone, sconfitta nettamente dalla Wickmayer, semifinalista a 19 anni nel 2009: vittoria senza problemi in un'ora e sette minuti per la belga. Battuta d'arresto che costa cara alla 35enne milanese, che uscirà dalle prime 100 del ranking Wta per la prima volta dal lontano 2000.



Niente da fare per Paolo Lorenzi, eliminato con un triplo 6-4 in due ore di gioco dal ceco Vesely che l'aveva già battuto nell'unico precedente, pochi mesi fa a Wimbledon. Tra gli uomini, dunque, accedono al secondo turno soltanto Andreas Seppi e Fabio Fognini.