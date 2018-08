US Open al via: l'ultimo Slam cerca un padrone Nadal, Federer e Djokovic i grandi favoriti. Nutrita pattuglia di italiani: sono 8 i maschi ai nastri di partenza, è record Facebook

27/08/2018

Tutto pronto a Flushing Meadows per la 138a edizione degli US Open, ultimo torneo stagionale dello Slam. Il campione uscente Nadal è finito nella parte di tabellone più agevole, mentre i due grandi rivali Federer e Djokovic dovrebbero incrociarsi nei quarti di finale. Otto italiani al via: è record. Tra le donne c'è solo la Giorgi. Parte alta del tabellone da brividi con Halep, Stephens, sorelle Williams, Muguruza, Svitolina e Karolina Pliskova. Montepremi record: 53 milioni di dollari.

IL TABELLONE MASCHILE E' Novak Djokovic il grande favorito dei bookmakers. Il serbo si è guadagnato i favori del pronostico dopo aver conquistato il torneo di Cincinnati battendo in finale Roger Federer, ultimo Masters 1000 che mancava alla sua bacheca. E proprio i due grandi rivali si dovrebbero trovare di fronte nei quarti in quella che ha tutto il sapore di essere una finale anticipata. Nella parte bassa del tabellone sono finiti anche i due più seri outsiders: Marin Cilic e Alex Zverev, anche loro destinati ad affrontarsi per un posto in semifinale.



Le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma sembra davvero spianata la strada verso la finale di Rafa Nadal. Lo spagnolo campione in carica dovrebbe incontrare Kevin Anderson nei quarti, in quella che sarebbe la riedizione della finale 2017, poi in semifinale uno tra Del Potro, Tsitsipas, Isner, Raonic o Dimitrov, tutti rivali battuti ripetutamente. I Big Three, che hanno vinto gli altri tre Slam (Federer in Australia, Nadal a Parigi e Djokovic a Wimbledon) partono con i favori del pronostico, ma il cammino verso il trionfo è pieno zeppo di insidie.

IL TABELLONE FEMMINILE Sebbene quest'anno non abbia ancora vinto un torneo, le agenzie di scommesse puntano su Serena Williams, una che da queste parti ha trionfato in sei occasioni. Sulla strada dell'ex numero 1 al mondo ci sarà una tra lo sorella Venus o la nostra Giorgi nel terzo turno. Nel tabellone femminile la parte alta del tabellone sembra quella più complicata: lì sono concentrate Simona Halep, le sorelle Williams Gabrine Muguruza, Karolina Pliskova, la campionessa uscente Sloane Stephens e Elina Svitolina.



Nella parte bassa, invece, sono finite Kerber, Wozniacki, Kvitova Sharapova, Ostapenko, Keys, Cibulkova e Sabalenka. Una parte di tabellone che potrebbe riservare diverse sorprese.

ITALIANI AL VIA: SONO 9 IN TOTALE Sono 8 i tennisti italiani al via nel tabellone maschile, un record per il nostro paese. Fabio Fognini contro l’americano Michael Mmoh, Marco Cecchinato contro il francese Julien Benneteau, Andreas Seppi contro l’americano Sam Querrey, Matteo Berrettini contro l’americano Denis Kudla, Paolo Lorenzi contro il britannico Kyle Edmund, il qualificato Stefano Travaglia contro il polacco Hubert Hurkacz, il qualificato Federico Gaio contro il belga David Goffin e infine il lucky loser Lorenzo Sonego contro il lussemburghese Gilles Simon. Le speranze sono tutte riposte in Fognini, che potrebbe arrivare fino agli ottavi dove dovrebbe incrociare Roger Federer.



In campo femminile al via c'è solo Camila Giorgi, dopo che nelle qualificazioni hanno perso una dopo l'altra Martina Trevisan, Jessica Pieri, Jasmine Paolini, Martina Di Giuseppe e Deborah Chiesa. Primo turno agevole per la marchigiana, che se la vedrà con la wild card statunitense Whitney Osuigwe. Poi, probabilmente sul suo cammino Venus Williams e in caso di successo la sorella Serena.

MONTEPREMI RECORD: 53 MILIONI DI DOLLARI L’edizione 2018 offrirà un montepremi record di 53 milioni di dollari (2,6 milioni più dell’anno precedente, con un aumento di circa il 5%). I vincitori del torneo maschile e femminile incasseranno 3,8 milioni di dollari a testa, mentre chi uscirà al primo turno guadagnerà 54.000 dollari. Per la prima volta inoltre, le qualificazioni potranno contare su un montepremi superiore ai 3 milioni di dollari.

