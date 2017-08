US Open 2017: nessun problema per Nadal

29 agosto 2017

Agli Us Open 2017 esordisce Rafa Nadal che punta a vincere il prestigioso trofeo per la terza volta dopo quelli del 2010 e del 2013. Il numero 1 al mondo ha sconfitto Dusan Lajovic, 85esimo nel Ranking, con un secco 3-0. Per via della pioggia è stata sospeso il match tra la Schiavone e la Kanepi, dopo che l'azzurra aveva vinto nel primo set. Rinviati anche i match tra Fognini-Ravaglia e Seppi-Roberto Bautista Agut , entrambi prima dell'inizio.

Non si è riusciti a completare gli incontri in programma sui campi secondari vista la copiosa pioggia che si è riversata su New York. A rimetterci più di tutti è stata la Schiavone che, dopo aver vinto il primo set per 6-0, ha sofferto le condizioni climatiche fino alla sospensione, arrivata quando era in svantaggio per 4-2 con la Kanepi. Bisognerà attendere anche per poter assistere al derby tra Fognini e Ravaglia o per vedere Andrea Seppi contro il n°18 del Ranking Mondiale, lo spagnolo Roberto Bautista Agut.



Una delle poche gare giunte al termine è quella di Rafa Nadal, fresco del primato nel Ranking Mondiale, che ha dovuto affrontare il serbo Dusan Lajovic. Lo spagnolo non ha avuto grossi problemi, se non qualche difficoltà all'inizio del primo set, riuscendo a portarsi a casa il match con un 7-6, 6-2, 6-1. Il serbo ci ha provato a dare del filo da torcere al campione, dando vita a un bell'incontro anche se le capacità di Nadal si sono fatte vedere sulla lunga distanza. Passa quindi al secondo turno lo spagnolo che ha già vinto questo torneo già in due occasioni, nel 2010 e nel 2013, e punta a rifarlo quest'anno.