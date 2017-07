Un fan di Federer ha scommesso 56.000 euro sull'ottavo titolo a Wimbledon

17 luglio 2017

George, un 36enne britannico presidente di un’azienda, è un fan di Federer che ha scommesso 56.000 euro sull’ottavo titolo di Roger sull’erba di Wimbledon e ne ha vinti 184.000. “Non scommetto spesso ma quando lo faccio sono sicuro – ha detto al Telegraph – . Ha vinto i primi tornei più importanti dell’anno e la sua decisione di concentrarsi sui tornei sull’erba e cemento mi ha fatto capire che sarebbe andato in fondo a Wimbledon. Comunque, non ho dormito per settimane”.