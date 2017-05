Tennis, Wta Rabat: la Schiavone si ferma in finale

6 maggio 2017

Nella finale del torneo Wta di Rabat, in Marocco, la Schiavone perde contro la Pavlyuchenkova e si ferma a un passo dal suo nono titolo. La russa, invece, ottiene il suo decimo trofeo grazie a un doppio 7-5 maturato in 1h 44'di gioco. Nel primo set si assiste a un sostanziale equilibrio fino a quando la Schiavone riesce a strappare il servizio e attuare il primo break della finale, portandosi sul 4-2. Da qui, la luce si spegne: la russa risale fino al 5-4. Dopo il pareggio della Schiavone, l’allungo finale della Pavlyuchenkova, che chiude sul 7-5.



Secondo set caratterizzato da due break: ad attuare il primo è la russa, che si porta sul 2-0. Immediata reazione della Schiavone, che strappa il servizio e si porta sul 2-2. Inizia una fase in cui la Pavlyuchenkova si porta in vantaggio per poi essere regolarmente raggiunta dall’azzurra. Dopo il 5-5, però, la russa piazza l’allungo decisivo, replicando il risultato del primo set e vincendo il suo decimo titolo Wta, il secondo sulla terra rossa dopo il successo di Estoril del 4 maggio 2013 ed il secondo in un mese dopo la vittoria sul cemento di Monterrey del 9 aprile. Dopo Sara Errani, invece, anche la Schiavone deve arrendersi alla Pavlyuchenkova, vedendo sfumare proprio sul più bello la possibilità di ottenere il suo nono titolo Wta.