Tennis, Wta Bad Gastein: trionfo Stosur, rimpianto Knapp

26 luglio 2015

Sfuma proprio sul più bello il sogno di Karin Knapp al torneo Wta di Bad Gastein : sulla terra rossa austriaca la 28enne di Brunico è stata sconfitta in finale in tre set dall'australiana Samantha Stosur , numero 23 del ranking mondiale, che si è imposta col punteggio di 3-6, 7-6, 6-2. Per la Knapp, che in mattinata aveva battuto la Errani in semifinale, si è trattata della seconda finale in stagione, la quarta in carriera.

La Knapp, che in mattinata aveva eliminato in tre set Sara Errani in una semifinale tutta azzurra, ha inevitabilmente pagato lo sforzo fisico per i due match ravvicinati in poche ore. E stavolta, a differenza di venerdì quando era stata capace di superare due turni nello stesso giorno, l'impresa non le è riuscita. A imporsi è stata la 31enne australiana Stosur dopo due ore e 28 minuti di gioco: per la giocatrice originaria di Brisbane si tratta dell'ottavo titolo in carriera, il secondo stagionale dopo quello conquistato a Strasburgo. Dalla sua la Stosur aveva un giorno di riposo in più rispetto all'azzurra: aveva infatti giocato la sua semifinale ieri battendo in due set la slovacca Schmiedlova prima che il programma del torneo venisse stravolto dalla pioggia causando lo slittamento del derby Knapp-Errani.