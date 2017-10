Tennis, Wozniacki vince le Wta Finals di Singapore

29 ottobre 2017

E' Caroline Wozniacki la regina del tennis mondiale in questo 2017. La danese, ex numero 1 del mondo, ha infatti trionfato nelle Wta Finals giocate per la quarta volta di fila sui campi indoor di Singapore. La Wozniacki ha battuto in finale l'americana Venus Williams con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1h30' di gioco. Per lei si tratta del successo più importante della carriera dopo tante delusioni nei tornei del Grande Slam.