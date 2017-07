Tennis, Wimbledon: Venus Williams e Ostapenko volano ai quarti

10 luglio 2017

Venus Williams riesce nell'impresa di approdare per la dodicesima volta in carriera ai quarti di finale del torneo di Wimbledon; niente da fare per la croata Konjuh, che si arrende per 2-0 ( 6-3; 6-2). Arriva ai quarti anche la Ostapenko che batte 2-0 ( 6-3; 7-6) la russa Svitolina, numero cinque nella classifica mondiale. Passa il turno anche la spagnola Muguruza , che vince 2-1 ( 4-6; 6-4; 6-4) contro la numero uno al mondo, la tedesca Kerber.

Finisce invece il torneo di Wimbledon per la polacca Wozniacki, che si arrende 2-0 ( 7-6; 6-4) contro la giovane americana Vandewenghe, che giunge così per la seconda volta in carriera ai quarti. Passano il turno anche la russa Kuznetsova, che batte 2-0 ( 6-2; 6-4) la Radwanska, la Rybarikova, 2-1 ( 4-6; 6-2; 6-3) contro la croata Martic, e la Halep che in due set ( 7-6; 6-2) si sbarazza agevolmente della bielorussa Azarenka. Bene anche la tennista di casa, la britannica Konta, che, grazie alla vittoria per 2-1 ( 7-6; 4-6; 6-4) contro la francese Garcia, approda per la prima volta ai quarti di finale del torneo londinese.