Tennis, Wimbledon: in semifinale Federer-Murray e Djokovic-Gasquet

8 luglio 2015

La sorpresa ai quarti di finale arriva dal campo numero uno di Wimbledon : Stan Wawrinka (4) cade contro Richard Gasquet (20) e dice addio alla sua possibile prima semifinale sull'erba londinese: 6-4, 4-6, 3-6, 6-4, 11-9 il punteggio in favore del francese che, adesso, dovrà vedersela con Novak Djokovic (3-0 a Cilic). Federer-Murray , vincitori in tre set rispettivamente contro Simon (13) e Pospisil (56), l’altra semifinale in programma venerdì.

Il primo a scendere in campo è il beniamino di casa Andy Murray che impiega due ore e dodici minuti per sbarazzarsi del canadese Vasek Pospisil: 6-4, 7-5, 6-4 il punteggio finale in favore dello scozzese e semifinale raggiunta per la quarta volta in carriera. Sulla sua strada il 28enne nato a Dunblane troverà il sette volte campione di Wimbledon Roger Federer, spietato contro il francese Gilles Simon: 6-3, 7-5, 6-2 e pratica chiusa in meno di un’ora e mezza. Un break a set basta e avanza, infine, al numero uno Atp Novak Djokovic: il serbo ritrova lo smalto dei giorni migliori contro il croato Marin Cilic e vola in semifinale con un triplice 6-4 in un’ora e 49 minuti di gioco.