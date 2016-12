Tennis, Wimbledon: il re è Djokovic, Federer si arrende

12 luglio 2015

E' Novak Djokovic il re di Wimbledon . Nella finale più attesa, contro Roger Federer , il serbo numero uno al mondo si è imposto in quattro set (7-6, 6-7, 6-4, 6-3) vincendo per la terza volta in carriera lo Slam londinese: aveva già trionfato nel 2011 (contro Nadal) e nel 2014 ancora contro Federer. Allo svizzero resta l'amarezza per non essere riuscito a centrare l'impresa di vincere, a 33 anni, l'ottavo Wimbledon della sua straordinaria carriera.

Combattutissimi i primi due set che si concludono entrambi al tie-break. Il primo lo vince Djokovic, il secondo va a Federer (12-10) che riesce a restare aggrappato al match sfoderando tutto l'infinito repertorio della sua classe. Nel terzo set Djokovic strappa il servizio a Federer nel terzo game, poi il match viene sospeso per pioggia per una ventina di minuti: si torna a giocare sotto il tetto e Nole chiude 6-4. Simile il copione del quarto set. Djokovic brekka nel quinto gioco, Federer inizia a calare fisicamente e il serbo manda agli archivi l'edizione 2015 di Wimbledon sfruttando il primo match point e chiudendo 6-3. Per Djokovic è il nono titolo dello Slam: il terzo Wimbledon va ad aggiungersi ai cinque Australian Open e allo Us Open vinto nel 2011. Federer, alla sua decima finale a Wimbledon, si ferma a 7 titoli sull'erba londinese: nella classifica di tutti i tempi resta a pari merito con Pete Sampras e col britannico William Renshaw. Prosegue l'astinenza dello svizzero che non vince un torneo dello Slam dal 2012 (proprio a Wimbledon). Djokovic e Federer si sono affrontati per la 40esima volta in carriera: con il successo di Nole ora il bilancio è in perfetta parità (20-20).