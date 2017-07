Tennis, Wimbledon: Errani e Travaglia eliminati

4 luglio 2017

La seconda giornata del torneo di Wimbledon non è positiva per i tennisti azzurri. In campo femminile deve abbandonare il torneo londinese Sara Errani , che è stata sconfitta dalla bulgara Pironkova 2-0 ( 6-1; 6-4). Non va meglio a Simone Travaglia , che si arrende 3-2 ( 7-6; 6-3; 7-5; 1-6; 7-5) al russo Rublev ; dopo che, nell'ultimo decisivo set, il tennista azzurro non è riuscito a chiudere la partita quando si trovava in vantaggio per 5-4.

Non riesce nell'impresa di approdare ai trentaduesimi di finale Simone Travaglia, che ha perso 3-2 ( 7-6; 6-3; 7-5; 1-6; 7-5) contro il russo Rublev. Un occasione sprecata per il tennista italiano, che era riuscito a rimontare portandosi sul 2-2, ma nell'ultimo decisivo set si è dovuto arrendere al tie-break per 7-3. Per gli uomini era in programma anche il match tra Lorenzi e Zeballos, ma, a causa dell'oscurità, gli organizzatori hanno deciso di sospendere la partita e di riprenderla domani mattina, con l'azzurro in vantaggio due set a uno.



In campo femminile non riesce a passare al secondo turno anche Sara Errani, che ha perso 2-0 ( 6-1; 6-4) contro la bulgara Pironkova. Una brutta notizia per la tennista italiana che, dopo aver perso malamente il primo set, si è portata sul risultato di 4-3 nel secondo, ma negli ultimi giochi si è arresa ai potenti colpi della Pironkova. Rimangono a difendere i colori azzurri per le donne la Schiavone e la Giorgi, che domani saranno impegnate rispettivamente con la Svitolina e con la Keys.