Tennis, Vinci: "A Roma il mio ultimo torneo"

30 novembre 2017

Scesa al numero 117 della classifica Wta, la Vinci dovrà ripartire dalle qualificazioni. "Ne sono consapevole e non mi importa. Comincerò con gli Australian Open, poi valuterò di volta in volta. Certo non faccio i tornei per partecipare e basta. Cercherò di vincere più partite possibili, con l'obiettivo di arrivare in forma a Roma: voglio una chiusura con il botto - ha spiegato alla 'Gazzetta dello Sport' -. E' vero che gli Internazionali sono un torneo che ho sempre sofferto. Un po' per la superficie, un po' per la pressione e il fatto che giochi davanti alla famiglia e agli amici. Chissà, magari è la volta che cambio la tendenza".



In carriera la tarantina ha vinto 10 tornei ed è stata, finora, l'unica italiana a conquistare un trofeo su tutte le superfici (terra, cemento, indoor ed erba). Negli Us Open 2015 ha perso in finale contro Flavia Pennetta dopo essersi tolta la soddisfazione di aver eliminato in semifinale la numero uno al mondo Serena Williams alla caccia del Grande Slam. Con l'Italia ha vinto 4 Fed Cup, mentre nel doppio ha riportato 25 successi (22 con Sara Errani) e 5 titoli dello Slam (2 Australian Open, Parigi, Wimbledon, Us Open).



Sul futuro le idee non sono ancora chiare, ma quel che è certo è che si trasferirà a Milano. " “Adesso voglio comprare una bella casa a Milano, la mia avventura in città non si concluderà con il ritiro. Il dopo? Non so, per adesso sono concentrata sui prossimi sei mesi. Sicuramente resterò nel tennis, mi piacerebbe un ruolo di campo, poter insegnare ai più giovani, trasmettere loro qualcosa delle mie conoscenze e della mia passione".