Tennis, US Open: Venus Williams in semifinale a 37 anni

6 settembre 2017

Centra la nona semifinale in carriera negli Us Open Venus Williams , che ai quarti di finale si impone sulla ceca Petra Kvitova per 6-3, 3-6, 7-6. A 37 anni, Venus è la più anziana semifinalista in un torneo dello Slam dal 1994, quando Martina Navratilova entrò nelle prime 4 a Wimbledon. In semifinale troverà S loane Stephens , che ha superato la lettone Sevastova per 6-3, 3-6, 7-6. Avanti anche la Vandeweghe che supera la Pliskova 7-6(4), 6-3.

La Williams tornerà così, dopo sei anni d'assenza, a disputare la semifinale dell'ultimo Grande Slam della stagione. Era il match più atteso tra le uniche due tenniste in corsa nei quarti a poter vantare titoli Slam: sette l'americana, due la Kvitova. Da una parta la più anziana giocatrice in tabellone con i suoi 37 anni. Dall'altra la 27enne di Bilovec riemersa dopo il lungo stop seguito alla drammatica aggressione subita in casa prima di Natale e l'operazione alla mano. Ha vinto Venus, ma entrambe avrebbero meritato. Il terzo set, durato oltre un'ora, è stato uno spettacolo unico per il livello del tennis espresso dalle due contendenti, che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultima palla, all'ultimo punto. In semifinale anche l'americana Sloane Stephens tornata protagonista dopo l'infortunio al piede. Per la statunitense è la prima semifinale nello Slam a stelle e strisce.



E dopo Venus Williams e Sloan Stephens, le americane piazzano in semifinale una terza pretendente. E’ Coco Vandeweghe che, da numero 22, elimina la ex numero 1, finalista dell’anno passato, Karolina Pliskova: 7-6(4), 6-3 il punteggio finale in favore della statunitense.

Che ora se la vedrà con la connazionale Madison Keys, che si è sbarazzata dell'estone Kaia Kanepi con un doppio 6-3.