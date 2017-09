Tennis, US Open: tutto facile per Federer, battuto 3-0 Kohlschreiber

5 settembre 2017

Missione compiuta per Roger Federer , che, negli ottavi di finale degli US Open, batte, in poco meno di due ore, il tedesco Philipp Kohlschreiber 3-0 ( 6-4; 6-2; 7-5).Tutto facile per il tennista svizzero, che, dopo aver vinto agevolmente i primi due set, fatica nel terzo, ma riesce comunque a conquistare i quarti di finale dell'ultimo Grande Slam, dove sfiderà l'argentino Juan Martin Del Potro, che ha battuto Thiem 3-2.

Primo set abbastanza equilibrato fino al 3-3, poi sale in cattedra Federer, che, dopo essere andato sotto 0-40 nel settimo game, compie una straordinaria rimonta, strappando il servizio al tedesco e portandosi in vantaggio sul punteggio di 4-3. E' facile poi per il tennista svizzero mantenere il turno di servizio, aggiudicandosi così il primo parziale con il punteggio di 6-4. Nel secondo set, Kohlschreiber resiste solo per tre game, poi si deve arrendere ai colpi di Federer, che vince cinque game di fila, portandosi cosi in vantaggio per due set a zero.



Nel terzo parziale, grazie soprattutto ai punti nel turno di battuta, il tedesco riesce a reggere fino al 5 pari, poi arriva l'allungo decisivo di Federer, che, prima strappa il servizio al tedesco portandosi in vantaggio 6-5, e poi chiude definitivamente la partita nel suo ultimo turno di battuta, conquistando così i quarti degli US Open, dove sfiderà l'argentino Del Potro.