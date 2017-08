Tennis, US Open: sorriso Lorenzi, fuori Giorgi e Vinci

28 agosto 2017

Una brutta giornata per Roberta Vinci, che, nel primo turno degli US Open, ultimo Grande Slam del 2017, è stata battuta per 2-0 ( 7-5; 6-1) dalla americana Stephens, che per la quarta volta in carriera raggiunge il secondo turno. Giornata da dimenticare anche per Camila Giorgi, che si è arresa in due set ( 6-3; 6-4) alla slovacca Rybarikova. In campo maschile, viene eliminato anche Alessandro Giannessi, sconfitto per 3-1 (6-4; 6-7; 6-2; 7-5) dal lettone Gulbis.



Ci pensa, però, Paolo Lorenzi, a riscattare la brutta giornata del tennis italiano, battendo in rimonta 3 a 1 ( 4-6; 6-3; 7-6; 6-2) il portoghese Sousa, centrando così, per la terza volta in carriera, l'accesso al secondo turno del torneo americano. Negli altri in incontri del primo turno, in campo maschile, vittorie per Cilic, 3-1 a Sandgren, Paire, 3-0 a Lacko, Tsonga, 3-0 a Copil e Isner, che ha battuto 3-1 Herbert. Eliminato a sorpresa, invece, lo spagnolo Ferrer, sconfitto 3-1 dal kazako Kukushkin. In campo femminile, fa fatica, ma alla fine riesce ad accedere al secondo turno Venus Williams, che ha battuto 2-1( 6-3; 3-6; 6-2) la slovacca Kuzmova. Accedono al secondo turno anche la spagnola Muguruza, 2-0 alla Lepchenko, la francese Cornet, 2-0 alla Watson e la ceca Kvitova, 2-0 alla Jankovic.