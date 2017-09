Tennis, Us Open: Sloane Stephens e l'insetto in conferenza

6 settembre 2017

Un'altra battaglia per Sloane Stephens dopo quella vinta in campo contro la lettone Anastasija Sevastova nei quarti di finale degli Us Open. La tennista statunitense nella conferenza post partita ha dovuto infatti vedersela con un fastidioso insetto che non la lasciava in pace. La Stephens le ha provate tutte per sbarazzarsi della libellula: è caduta dalla sedia, si è tolta anche una scarpa. Alla fine l'insetto ha deciso di mollare la preda...