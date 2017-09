Tennis, US Open: Sharapova agli ottavi

2 settembre 2017

Continua la favola di Maria Sharapova, che batte la statunitense Sofia Kenin per 7-5, 6-2 e accede agli ottavi degli US Open. La russa, che ha ricevuto una wild card per gareggiare nel primo torneo del Grande Slam dopo la squalifica di 15 mesi per doping, se la vedrà ora con la lettone Anastasija Sevastova, che ha avuto la meglio sulla croata Vekic. In campo maschile finisce l’avventura del padrone di casa Isner, sconfitto dal tedesco Zverev.