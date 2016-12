Tennis, US Open: Nishikori in semifinale, Murray si arrende

8 settembre 2016

La seconda volta di Key Nishikori contro Andy Murray vale doppio: il giapponese batte infatti il numero 2 al mondo per la seconda volta in carriera e alla prima occasione utile si prende la rivincita della semifinale olimpica conquistando quella degli US Open. Sotto 2-1, Nishikori rimonta il campione di Rio vincendo 7-5 il quinto e decisivo set brekkando tre volte il rivale: Del Potro o Wawrinka il prossimo avversario sulla strada per la finale.