Tennis, Us Open: Keys batte Kanepi, semifinali donne made in Usa

7 settembre 2017

gli Stati Uniti realizzano uno straordinario poker, come non succedeva dal 1981 (quando a qualificarsi in semifinale furono Chris Evert, Martina Navratilova, Tracy Austin e Barbara Porter). Dopo Venus Williams, la Stephens e Coco Vandeweghe, infatti, vola in semifinale anche Madison Keys che nella notte regola con un doppio 6-3 l'estone Kaia Kanepi. Match mai in discussione con la padrona di casa che controlla il ritmo di gioco senza affanno. Dopo aver conquistato con agio la prima frazione, la Keys piazza subito un break in avvio di secondo set e chiude i conti in un'ora e 8 minuti di gioco.