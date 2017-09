Tennis, Us Open: Del Potro batte Federer, ora Nadal in semifinale

7 settembre 2017

A New York e in giro per il mondo un po' tutti gli appassionati di tennis ci speravano. Una semifinale da urlo agli Us Open tra Roger Federer e Rafa Nadal sarebbe stato il giusto rimedio ad un torneo che, complici le pesanti assenze, si è rivelato al di sotto delle aspettative. E invece a scombinare le carte ci ha pensato Juan Martin Del Potro. L'argentino, dopo essere stato a un passo dal ritiro contro l'austriaco Dominic Thiem al turno precedente, realizza un'altra incredibile impresa contro Re Roger e continua il proprio sogno di tornare a vincere un Torneo del Grande Slam dopo l'affermazione a New York nel 2009 e il terribile infortunio al polso destro l'anno successivo. Una vittoria netta quella del Palito che approfitta di un Federer nervoso, non preciso e incapace di portare dalla propria parte i momenti chiave del match. E quando lo svizzero si fa meno cannibale, scopre il fianco alle accelerazioni fulminanti del gigante di Tandil che, con cinismo, sfrutta le poche chance avute e non perdona.



Nel primo set basta una sola palla break per consentire a Del Potro di conquistare la prima frazione dopo 11 games in cui aveva messo in seria difficoltà Federer con il suo dritto incontenibile. La reazione del fuoriclasse di Basilea arriva nel secondo set quando, nonostante non sia brillantissimo, chiude i conti sul 6-3. L'equilibrio caratterizza, invece, il terzo parziale, deciso da un tie break in cui Federer spreca incredibilmente 4 set point, per poi farsi piegare al primo conquistato dall'avversario. L'impresa di Del Potro si completa poi nel quarto set quando l'argentino realizza il break che, di fatto, chiude la questione. "Abbiamo giocato una grande partita, ma ho meritato di vincere", il breve commento dell'argentino.