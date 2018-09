Tennis, Us Open: cadono Federer e la Sharapova

04/09/2018

La caduta degli dei agli Us Open. Fuori Roger Federer nel tabellone maschile e Maria Sharapova in quello femminile. Serata da dimenticare per lo svizzero che conferma la sua allergia ai campi di Flushing Meadows: Millman, numero 55 del mondo, giustiziere di Fognini al secondo turno, si impone 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 sfruttando i 76 errori non forzati di Roger, che non usciva così prematuramente in uno Slam dal 2015. "Ho battuto il mio eroe", ha detto a fine match l'australiano che ora nei quarti di finale attende Djokovic per provare a riscrivere la storia della sua carriera. Fuori anche la russa Maria Sharapova, numero 22 al mondo eliminata dalla spagnola Suarez Navarro (numero 24) 6-4, 6-3.