Tennis, US Open: buona la prima per Lorenzi, Sonego, Seppi e Giorgi

La più bella sorpresa di giornata per gli azzurri arriva da Lorenzi, che riesce a superare Edmund, numero 16 del ranking, con una splendida prestazione e un pass staccato in rimonta dopo un avvio complicato. Il break nei primi tre giochi (due con l’italiano in battuta) e il set iniziale messo in cassaforte dal britannico senza troppe difficoltà potevano far pensare a una giornata negativa, ma Lorenzi ha saputo rialzare subito la testa pareggiando immediatamente il conto dei set per poi trovare il sorpasso nel terzo, al termine di uno stallo rotto solo sul 7-5 ai vantaggi. Da quel momento in poi la partita cambia e la chiusura arriva con un risultato più netto, nonostante il 6-1 però Edmund ha saputo lottare cedendo il passo solo dopo tre giochi consecutivi estenuanti portati a casa da Lorenzi.



Non meno sudato il passaggio del turno per Sonego, che contro Muller si aggiudica ai vantaggi il primo set, poi si fa raggiungere al termine di un infinito 7-6 e superare dal lussemburghese nel terzo con il break decisivo rubato al penultimo gioco. Da quel momento in poi però Sonego riprende da dove aveva iniziato e pareggia i conti con un 7-6 tiratissimo prima di chiudere definitivamente i giochi con il 6-2 che mette il punto esclamativo sul 3-2 finale.



Andreas Seppi si è qualificato per il secondo turno dell'Us Open, quarto slam della stagione del tennis. L'altoatesino, opposto allo statunitense Sam Querrey, numero 35 del ranking mondiale, ha approfittato del ritiro dell'avversario per problemi fisici quando il punteggio era 6-7, 6-4, 6-2, 2-1 in suo favore.



Subito eliminato invece Matteo Berrettini: il tennista romano, numero 57 al mondo, al suo debutto assoluto nel tabellone principale di Flushing Meadows, è stato infatti battuto 6-4 7-5 6-2 dal 26enne statunitense Denis Kudla, numero 72 nel ranking.



In campo femminile riesce tutto facile alla Giorgi, che contro la Osuigwe riesce ad avere la meglio in due set concedendo pochissimo. Il 6-4 che mette la strada dell’azzurra in discesa arriva non senza colpi di scena, con la statunitense capace di rubare due volte il servizio ma in costante difficoltà anche nei suoi turni di battuta. Per la Giorgi è la ricetta vincente e non appena il gioco richiede un’intensità maggiore la partita va agevolmente in archivio: la Osuigwe capitola 6-1 e per l’azzurra la prima partita degli Us Open può andare in archivio.