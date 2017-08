Tennis, stagione finita per Wawrinka: "Torno nel 2018"

4 agosto 2017

Il circuito del tennis maschile internazionale continua a perdere pezzi. Dopo l'annuncio di Novak Djokovic, costretto a finire anzitempo la stagione per i problemi al gomito che lo hanno attanagliato fino a Wimbledon, e dopo i forfait di ieri in vista del torneo di Montreal di Andy Murray (fastidio all'anca) e Marin Cilic (infortunio all'adduttore), ora tocca a Stan Wawrinka comunicare di aver chiuso qui l'annata .

Il 32enne svizzero, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha annunciato infatti che dovrà operarsi al ginocchio sinistro - che già aveva 'scricchiolato' sull'erba di Wimbledon - e rientrerà quindi, pure lui, nel circuito nel 2018. "Mi dispiace annunciare che, dopo aver parlato con la mia squadra e il medico, ho dovuto prendere una decisione difficile, cioè di sottopormi a un intervento chirurgico sul mio ginocchio", scrive lo svizzero. "Questa è l'unica soluzione per garantire che io sia in grado di competere al massimo per ancora molti anni. È evidente che sono molto deluso, ma sto già guardando avanti e pianificando la mia guarigione".