Tennis, splendido trionfo di Federer a Cincinnati

23 agosto 2015

Una finale stupenda e Roger Federer si è aggiudicato l'atp di Cincinnati per la settima volta in carriera. Lo svizzero ha giocato in maniera superba e ha battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic in due set: 7-6, 6-2. Primo set combattuto, poi Re Roger ha dato lo strappo decisivo nel tie break e ha continuato nel secondo e decisivo set. Con questo successo, l'87.esimo in carriera, Federer si è ripreso la seconda posizione in classifica mondiale. Continua, invece, la maledizione per Nole che è alla quinta sconfitta in finale nel master 1000 di Cincinnati.