Tennis, sorpresa a Miami: vince Isner

1 aprile 2018

John Isner ha completato i suoi dieci giorni di tennis perfetto vincendo il torneo di Miami , secondo Masters 1000 della stagione. Un po' a sorpresa il bombardiere americano ha battuto in finale l'astro nascente Alexander Zverev, prossimo a tornare numero 3 della classifica Atp alle spalle di Nadal e Federer. Isner a quasi 33 anni si è imposto in rimonta in una vera e propria battaglia durata 2h30': 6-7, 6-4, 6-4 il punteggio.

Per Isner si tratta della vittoria più importante della carriera, il suo primo Masters 1000. E' anche il 13° trofeo in 25 finali disputate, risultato che lo proietterà in nona posizione nella classifica mondiale (era 17° prima di questo torneo), eguagliando il best ranking che aveva raggiunto nell'aprile del 2013.