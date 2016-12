Tennis, si ferma Nadal: "Basta tornei quest'anno, torno nel 2017"

20 ottobre 2016

L'annuncio è arrivato direttamente dai propri canali social: "Non è un segreto che sia arrivato all’Olimpiade a corto di preparazione senza aver pienamente recuperato, ma l’obiettivo era competere e vincere una medaglia per la Spagna. Questo recupero forzato mi ha però causato dolore e ora sono costretto a fermarmi per iniziare la preparazione al 2017. Sono molto affranto per non essere in grado di giocare a Basilea settimana prossima dal momento in cui ho un grande ricordo del torneo e della finale giocata l'anno scorso contro Roger Federer. Non sarò in grado di competere neanche a Parigi-Bercy, dove il pubblico e lo staff FFT mi hanno sempre trattato così bene. Ora è il momento di riposare e iniziare a preparare intensamente la stagione 2017".



Lo stop di Nadal segue di pochi giorni l'annuncio del suo rivale Roger Federer che ha dovuto anche lui chiudere anzitempo la sua stagione per via di problemi fisici. Tra l'altro lo svizzero è stato ospite negli scorsi giorni all'inaugurazione della Rafa Nadal Academy.