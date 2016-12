Tennis, Sharapova: "Determinata a tornare a giocare"

10 marzo 2016

"Sono determinata a giocare di nuovo a tennis e spero di avere la possibilità di farlo". Maria Sharapova non si arrende e dopo l'annuncio shock della positività a un controllo antidoping torna a parlare attraverso la sua pagina facebook per ringraziare per il sostegno ricevuto. "Ho letto i messaggi dei miei amici, ma sono anche orgogliosa dei miei fan che poco dopo il mio annuncio mi hanno mostrato tutto il loro sostegno e la loro fedeltà".

"In genere amo la mattina, l'inizio di un nuovo giorno, ma questa non è stata come le altre. Non mi è venuto in mente niente se non che sono determinata a giocare di nuovo a tennis e spero di avere la possibilità di farlo". E ancora: "Volevo far sapere a tutti - scrive - che le vostre meravigliose parole mi hanno fatto tornare il sorriso. Mi piacerebbe tornare a giocare. I vostri messaggi mi danno un grande incoraggiamento e scrivo tutto questo solo per dirvi grazie, grazie mille''.